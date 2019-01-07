Япония вводит налог для иностранных туристов, которые покидают страну

Новости мира: Япония ввела налог на выезд из страны для туристов.

Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около 9 долларов) на выезд из страны для иностранных туристов. Он будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, это не потребует от путешественников никаких дополнительных действий вроде оплаты в специальной кассе на таможне. Исключение составят пассажиры частных самолетов, которым придется платить перед вылетом. Налог не распространяется на детей до двух лет, транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов, на людей, подпавших под депортацию, а также на тех, кто оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств, к примеру экстренной посадки.

Власти Японии планируют потратить поступающие в казну средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить порядка 50 млрд иен (около 460 млн долларов) ежегодно.

Аналогичный налог уже действует в ряде стран, среди которых Австралия и Южная Корея. В Японии на фоне роста туризма некоторые города также стали вводить дополнительные сборы. Так, осенью 2018 года администрация Киото начала взимать туристический сбор с приезжих, останавливающихся в гостиницах. Он составляет от 2 до 13 долларов в зависимости от стоимости номера.