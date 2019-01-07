КНДР потребовала от Южной Кореи отказаться от военных учений с США

Новости мира: КНДР требует прекратить проведение совместных военных учений Южной Кореи и США.

Власти КНДР потребовали от Южной Кореи и США отказаться от проведения совместных военных учений на Корейском полуострове. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в понедельник центральной газетой КНДР Rodong Sinmun, передает УНН.

"Как было ясно обещано в ходе переговоров Севера и Юга, для продвижения вперед по пути мира и процветания не должно быть никаких совместных военных учений с участием внешних сил, - подчеркнули авторы статьи. - устранение ядерной угрозы на Корейском полуострове и содействие созданию атмосферы мира являются обязательными условиями для развития межкорейских отношений ".

По мнению авторов комментария, Южная Корея должна также отказаться от новых поставок иностранного оружия.

"Ввоз из-за границы оборудования военного назначения, включая стратегическое вооружение, должен быть полностью прекращено", - подчеркивается в статье.

Как отмечают эксперты издания, совместные маневры вооруженных сил Южной Кореи и США, которые воспринимаются КНДР как военные провокации, сводят на нет все усилия по выстраиванию продуктивного диалога между Севером и Югом.

"Никакие искренние переговоры не могут быть проведены, не говоря уже об улучшении межкорейских отношений, пока звуки ружей и пушек остаются громкими и опасность войны сохраняется", - резюмирует Rodong Sinmun.