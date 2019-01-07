Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Грузинская церковь готовит заявление после прочтения текста Томоса для ПЦУ
Грузинская церковь готовит заявление после прочтения текста Томоса для ПЦУ
Морская служба Испании &quot;выловила&quot; из Средиземного моря более 500 мигрантов
Морская служба Испании "выловила" из Средиземного моря более 500 мигрантов
Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
Хацкевич обошел Фонсеку в рейтинге тренеров
Прикольные поздравления с Рождеством 2019
Прикольные поздравления с Рождеством 2019

КНДР потребовала от Южной Кореи отказаться от военных учений с США

КНДР потребовала от Южной Кореи отказаться от военных учений с США
06:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: КНДР требует прекратить проведение совместных военных учений Южной Кореи и США.

Власти КНДР потребовали от Южной Кореи и США отказаться от проведения совместных военных учений на Корейском полуострове. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в понедельник центральной газетой КНДР Rodong Sinmun, передает УНН.

"Как было ясно обещано в ходе переговоров Севера и Юга, для продвижения вперед по пути мира и процветания не должно быть никаких совместных военных учений с участием внешних сил, - подчеркнули авторы статьи. - устранение ядерной угрозы на Корейском полуострове и содействие созданию атмосферы мира являются обязательными условиями для развития межкорейских отношений ".

По мнению авторов комментария, Южная Корея должна также отказаться от новых поставок иностранного оружия.

"Ввоз из-за границы оборудования военного назначения, включая стратегическое вооружение, должен быть полностью прекращено", - подчеркивается в статье.

Как отмечают эксперты издания, совместные маневры вооруженных сил Южной Кореи и США, которые воспринимаются КНДР как военные провокации, сводят на нет все усилия по выстраиванию продуктивного диалога между Севером и Югом.

"Никакие искренние переговоры не могут быть проведены, не говоря уже об улучшении межкорейских отношений, пока звуки ружей и пушек остаются громкими и опасность войны сохраняется", - резюмирует Rodong Sinmun.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Южная Корея, КНДР, Военные учения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
02 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
03 Президент поздравил украинцев с Рождеством и рождением ПЦУ
04 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
05 5 напитков, которые мешают сбросить вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Угроза от Huawei и ZTE: Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь