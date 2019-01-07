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Более пяти миллионов ретвитов: Японский миллиардер установил новый рекорд

Более пяти миллионов ретвитов: Японский миллиардер установил новый рекорд
23:42 Пн, 7 Январь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Твит японского миллиардера побил рекорд.

Сообщение японского миллиардера Юсаку Маедзави в Twitter побило рекорд по количеству ретвитов в истории соцсети.

Об этом сообщает BBC.

"Японской миллиардер побил рекорд по количеству ретвитов в истории (Twitter - ред.), вытеснив с первого места американского парня, который ранее написал твит о куриных наггетсах", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, твит Юсаку Маедзави, опубликованный 5 января, уже был ретвитнут более пяти миллионов раз.

В своем сообщении основатель японского онлайн магазина одежды Zozo Inc пообещал разделить $925 тыс. между сотней пользователей, которые распространят его твит.

 

Как предполагает BBC, вероятно, он таким образом хотел отметить гигантские прибыли, которые получил магазин от продаж во время новогодних праздников.

Отмечается, что до этого рекорд ретвитов в Twitter принадлежал Картеру Вилкинсону. Американский парень в 2017 году попросил пользователей помочь ему набрать 18 миллионов ретвитов, чтобы он мог в течение года бесплатно есть куриные наггетсы в сети фастфуда wendy's. Однако ему удалось набрать 3,5 миллиона ретвитов.

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Все по теме:

Япония, Twitter, Юсаку Маедзави, Zozo Inc.
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