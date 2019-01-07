Более пяти миллионов ретвитов: Японский миллиардер установил новый рекорд

Сообщение японского миллиардера Юсаку Маедзави в Twitter побило рекорд по количеству ретвитов в истории соцсети.
Об этом сообщает BBC.
"Японской миллиардер побил рекорд по количеству ретвитов в истории (Twitter - ред.), вытеснив с первого места американского парня, который ранее написал твит о куриных наггетсах", - говорится в сообщении.
Как сообщает BBC, твит Юсаку Маедзави, опубликованный 5 января, уже был ретвитнут более пяти миллионов раз.
В своем сообщении основатель японского онлайн магазина одежды Zozo Inc пообещал разделить $925 тыс. между сотней пользователей, которые распространят его твит.
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3
— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 5 января 2019 г.
Как предполагает BBC, вероятно, он таким образом хотел отметить гигантские прибыли, которые получил магазин от продаж во время новогодних праздников.
Отмечается, что до этого рекорд ретвитов в Twitter принадлежал Картеру Вилкинсону. Американский парень в 2017 году попросил пользователей помочь ему набрать 18 миллионов ретвитов, чтобы он мог в течение года бесплатно есть куриные наггетсы в сети фастфуда wendy's. Однако ему удалось набрать 3,5 миллиона ретвитов.