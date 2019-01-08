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Бывшему главе Renault-Nissan впервые зачитали обвинение в Токийском суде

Бывшему главе Renault-Nissan впервые зачитали обвинение в Токийском суде
07:00 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Экс-глава Nissan впервые прибыл в суд, чтобы заслушать причины ареста.

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон во вторник впервые прибыл в Токийский окружной суд, чтобы лично заслушать причины своего нахождения под стражей с конца ноября прошлого года. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Это событие привлекло большое внимание общественности. Перед началом слушаний возле суда собралось более 1,1 тыс. человек, которые рассчитывали попасть на 14 свободных для публики мест в зале.

Длительный арест Гона связан с риском его побега, заявил судья Токийского окружного суда Юити Тада в ходе слушаний.

"Существует опасность уничтожения доказательств вины. Кроме того, за границей (у экс-главы концерна) есть недвижимость, и поэтому существует риск его побега", — приводит его слова агентство Kyodo.

В свою очередь экс-глава Renault — Nissan заявил, что выдвинутые против него Токийской прокуратурой обвинения в финансовых махинациях ложные, и его арест несправедлив.

"Я 20 лет своей жизни посвятил Nissan. Обвинения против меня ложные, а мой арест является несправедливым. Я не причинил Nissan никакого ущерба", — приводит его заявление Kyodo.

Гон добавил, что у него есть "сердечная привязанность и благодарность по Nissan". По его словам, он "делал все возможное, чтобы вести дела честно и законно".

Ранее срок пребывания экс-главы альянса под стражей было продлено до 11 января включительно. Вместе с времени 25 декабря бывший член совета директоров Nissan, один из ближайших соратников Гона Грег Келли был отпущен под залог в размере 70 млн иен (около 636 тысяч долларов).

Напомним, Карлос Гон и Грег Келли находятся в Токийской тюрьме с 19 ноября, когда они были арестованы по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Конкретно речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть истинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2015 год. По данным следствия, задекларированная была только половина из выделенной ему суммы в размере около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов). В этом деле арестованным уже предъявлено обвинение.

Затем 10 декабря они, уже находясь в заключении, были повторно арестованы по новому подозрению — в том, что скрыли также вознаграждение в размере 4,2 млрд иен (37 млн долларов), выделенное Гона в период с 2015 по 2017 год.

Карлос Гон и Грег Келли свою вину не признают. В западной прессе сейчас заметна критика действий Токийской прокуратуры, которая уже более месяца держит арестованных в заключении и в соответствии с японской практикой не допускает к допросам их адвокатов.

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Япония, Токио, Renault, Mitsubishi, Nissan, Карлос Гон.
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