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Торговая война: Китай сообщил об успехах в переговорах с США

Торговая война: Китай сообщил об успехах в переговорах с США
16:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: cont.ws

Новости мира: В Китае заявили о прогрессе в переговорах с США по торговым спорам.

Китай и США в первом в текущем году раунде консультаций по урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий достигли прогресса в решении структурных проблем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна.

"Что касается структурных проблем, в только что прошедшем раунде переговоров был достигнут прогресс в их решении. Мы стали больше друг другу доверять, заложили основу для устранения взаимной обеспокоенности. На предстоящем этапе переговорные группы двух стран продолжат активно работать, содействовать продвижению переговоров в соответствии с намеченным планом", - сказал он.

Первый раунд китайско-американских торговых переговоров на уровне замминистров в Пекине прошел 7-9 января, и, как отметили ранее обе стороны, был плодотворным.

"Это первая встреча представителей двух государств по торгово-экономическим вопросам с начала декабря 2018 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий, вызванных дисбалансом в двухстороннем товарообороте", - отмечает издание.

Американскую делегацию возглавил заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш.

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Китай, США, Торговая война, Гао Фэн, Джеффри Герриш.
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