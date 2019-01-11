Посол Китая обвинил Канаду в двойных стандартах

Новости мира: Посол Лу Шэй считает требования Канады порождением западным эгоизмом и превосходством белых.

Посол Китая в Оттаве обвинил Канаду в «двойных стандартах» и игнорировании судебного суверенитета КНР на фоне дипломатического скандала, вызванного арестом финансового директора Huawei Менг Ванжу. Об этом сообщает Reuters.

«Посол Лу Шэй сказал, что требования Канады об освобождении двух мужчин отражают двойные стандарты, порожденные западным эгоизмом и превосходством белых», - говорится в сообщении.

Отсутствие беспокойства в Канаде по поводу задержанной Менг Ванжу предполагает, что гуманитарная помощь считается необходимой только для граждан Канады, но не для китайцев.

Как известно, дипломатическая напряженность в отношениях между Канадой и Китаем обострилась после ареста финансового директора Huawei Менг Ванжу на основании ордера на экстрадицию в США 1 декабря. Пекин осудил арест Ванжу и угрожал репрессиями, если дело против неё не будет прекращено.

Спустя несколько дней после ареста Ванжу бывший канадский дипломат, а ныне сотрудник International Crisis Group Майкл Ковриг был задержан в Китайской Народной Республике. Позже стало известно о втором аресте гражданина Канады - Майкла Спейвора, который руководит международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange.

Всего, по утверждению Оттавы, в КНР были задержаны тринадцать канадских граждан.