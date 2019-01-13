Япония задумалась об оснащении своих ударных самолетов средствами РЭБ

Новости мира: Токио намерен создать ударные самолеты электронной войны.

Правительство Японии приняло решение разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые призваны выводить из строя радары и системы связи предполагаемого противника. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на официальные источники, передает УНН.

По их данным, оборудованием электронной войны предполагается оснастить уже имеющиеся транспортные и патрульные самолеты ВВС и ВМС страны. Первые из них планируется передать в вооруженные силы ориентировочно в 2027 финансовом году.

Япония, сообщает Yomiuri, уже имеет средства электронной войны. Однако, как утверждается, они носят пассивный оборонительный характер, в частности. призваны выводить из строя системы наведения уже запущенных баллистических ракет противника.

Теперь речь идет о создании ударных наступательных самолетов электронной войны. Они должны эффективно нарушать действия систем связи в авиации и ВМС противника, выводить из строя его радары различных типов.

Как отмечает газета, все это расценивается как мера противодействия в первую очередь вооруженным силам Китая и России.