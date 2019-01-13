Спецслужбы нашли доказательства атаки китайских хакеров на японский Кейданрен

Новости мира: СМИ узнали о хакерской атаке из КНР на японскую федерацию бизнеса.

Массированная хакерская атака, которой подверглась Федерация экономических организаций Японии (Кейданрен) — объединение крупнейших компаний страны, отраслевых ассоциаций и экономических групп — была осуществлена китайской группой хакеров под названием АРТ 10. Об этом сообщает японская газета Asahi со ссылкой на данные спецслужб Японии и Великобритании, информирует УНН.

Как подчеркивает издание, группа АРТ 10 связана с Министерством государственной безопасности Китая.

Газета пишет, что японская федерация бизнеса находилась под атакой хакеров более двух лет, до осени 2016 года.

Сообщается, что в 2014 году сотрудник организации открыл отправленный ему файл с вирусом, который в течение этого времени распространялся по серверам. Таким образом, у хакеров был доступ к обмену информацией между федерацией и японским правительством. Вирус отправлял информацию на компьютеры за пределами страны. Британские спецслужбы считают “крайне вероятным” причастность к этой операции APT 10.