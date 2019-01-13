Отправка кота по почте обошлась жителю Тайваня в 60 тыс. местных долларов

Новости мира: На Тайване оштрафовали мужчину, который отправил кота по почте.

На Тайване мужчину оштрафовали за то, что он отправил почтовой службой в коробке кота.

Об этом сообщает ВВС.

"33-летний мужчина должен заплатить 60 тысяч тайваньских долларов за нарушение законодательства относительно защиты животных. Такой штраф ему выписали за то, что он отправил посылкой в приют шотландского вислоухого котика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он также должен оплатить дополнительно 30 тысяч тайваньских долларов за нарушение норм в сфере предотвращения и борьбы с инфекционными болезнями животных, ведь оказалось, что кот не вакцинирован от бешенства.

Мужчина пояснил, что хотел отдать домашнего любимца, поскольку больше не было времени ухаживать за ним, а у животного проблемы с подвижностью из-за травмы ноги.

Как сообщается, идентифицировали отправителя через службу доставки и благодаря системе видеонаблюдения.