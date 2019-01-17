Японский отель уволил роботов-сотрудников за профнепригодность

Новости мира: Японский отель уволил половину из 243 роботов, работающих в отеле из-за профнепригодности.

Руководство отеля Henn-na Strange в Японии отказалось от услуг половины из своих 243 роботов, так как они не выполняли своих базовых функций.

Как сообщают в зарубежных СМИ, своих мест лишились работы-куклы, роботы-динозавры и главный консьерж. Главной причиной такого решения стало то, что постояльцы отеля жаловались, что роботы не могут отметить даже на простые вопросы.

В первую очередь руководство отеля вывело из строя роботов-помощников Churi, которых установили в каждом номере. Он не смог дать ответ на вопрос о расписании услуг в отеле. Установленные в каждой комнате роботы-помощники путали храп с просьбой о помощи. Они будили гостей вопросом "чем я могу помочь?". Кроме того, постояльцам также было непонятно, как отключать роботов-ассистентов.

Также были "уволены" два робота-велоцираптора, которые ранее встречали клиентов возле стойки регистрации и должны были копировать паспорта людей вручную.

Также отказались от услуг роботов-посыльных, после участившихся случаев потери багажа. Они также могли сломаться, если попадут под дождь при переходе между корпусами по улице. При передвижении они создавали много шума, двигались медленно и нередки были случаи застревания, если не могли обойти друг друга. Кроме того, главный робот-консьерж отеля также не знал, ответы на вопросы о расписании рейсов и близлежащих туристических локациях. С тех пор его заменил человек.

Отмечается, что роботы "вышли на пенсию" так как работали уже несколько лет и считались устаревшими. В отеле приняли решение, что их проще уволить, чем заменить из-за их высокой стоимости. Таким образом, большая часть работы роботов перешла людям, так как они смогут ответить и на более сложные вопросы. Гостиница открылась в 2015 году и попала в Книгу рекордов Гиннесса как первый в мире отель, в котором работают роботы.