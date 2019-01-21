Рост экономики Китая замедлился до минимума c 1990 года

Новости мира: Внутренний валовый продукт Китая в четвертом квартале 2018 года вырос на 6,4%.

По итогам 2018 года темпы экономического роста Китая составили 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет. Об этом сообщается на сайте государственного статистического управления КНР, передает Reuters. Согласно расчетам, в 2018 году ВВП Китая составил 90,03 трлн юаней. В первом квартале 2018 года ВВП вырос на 6,8%, во втором — на 6,7%, в третьем — на 6,5%, в четвертом — на 6,4%.

Ранее опрошенные Reuters эксперты также отмечали, что по итогам 2018 года Китай достигнет рекордно низких показателей роста ВВП в 6,6%.

«Падение темпов роста продолжится, прежде чем начнется улучшение. В этом году ожидается дальнейшее замедление до 6,3%», — сообщали аналитики.

В числе причин, связанных со снижением темпов роста, специалисты называли торговую войну с США, а также слабый внутренний спрос и инвестиционную активность. В 2017 году темпы роста китайской экономики достигали 6,8%. Общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае достиг 380,87 млрд юаней, увеличившись на 9% по сравнению с 2017 годом.

При этом онлайн-продажи увеличились на 23,9%, до 9 трлн юаней, в 2017 году этот показатель показал рост на 32,2%. Розничные продажи в городах выросли до 32,56 трлн юаней (+8,8% против 10% в 2017 году), в сельской местности — до 5,53 трлн юаней (+10,1% по сравнению с 11,8% в прошлом году). Инвестиции в основные китайские фонды в 2018 году выросли на 5,9%, до 63,56 трлн юаней. Рост инвестиций в сельхозпредприятия составил 12,9%, в промышленность — 6,2%, в сферу услуг — 5,5% При этом в 2017 году инвестиции увеличились на 7,2%, до 61,3 трлн юаней.

Также к концу 2018 года население Китая выросло на 5,3 млн, до 1,395 млрд человек. Реальный располагаемый доход на душу населения в КНР в 2018 году составил 28228 юаней, этот показатель вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. При этом доход среди городского населения достиг уровня в 39251 юаней (+7,8%), а среди сельских жителей — 14617 юаней (+8,8%).

Индекс потребительских цен в Китае за 2018 год вырос на 2,1%. Цены на продукты увеличились на 1,9%, на услуги врачей — на 4,3%, на одежду — на 1,2%, на жилье — на 2,4%, на транспорт — на 1,7%, на потребительские товары — на 1,6%.