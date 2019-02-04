Китайский Новый год: как встречают 4717 в Китае

Новости мира: Еще один непременный атрибут Китайского Нового года - это дракон.

Его празднование проходит 15 дней, то есть завершатся "новогодние каникулы" 20 февраля.

В Поднебесной этот праздник означает приход весны, пробуждение природы и начала посевных работ. Традиционный цвет праздника – красный, символизирующий защиту и борьбу со злыми силами. Поэтому китайцы в этот день наряжаются в красную одежду, и украшают этим цветом дома.

Еще один непременный атрибут Китайского Нового года - это дракон. Он символизирует добро, мир и защищает от всего плохого. В последний день празднований принято зажигать красные фонари и устраивать семейные застолья.

В этот день на столе должен быть достаток, поскольку Свинья любит хорошенько поесть.

Но самое главное в этот день - хорошее настроение и позитивные мысли.