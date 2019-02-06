"Талибан" провел серию атак в Афганистане: Почти 50 погибших

Новости мира: В результате серии атак "Талибана" в Афганистане погибли почти 50 человек.

Боевики исламистского движения "Талибан" совершили несколько нападений на военную базу, контрольно-пропускные пункты и отдел полиции в Афганистане. Погибло почти 50 человек и десятки получили ранения.

Об этом сообщает DW.

"В результате нападений боевиков исламистского движения "Талибан" в понедельник и вторник, 4 и 5 февраля, в Афганистане погибли почти 50 человек... Первая атака была совершена на военную базу в провинции Кундуз после полуночи и длилась около двух часов, заявил глава совета провинции Мохаммад Юсуф Аюби", - говорится в сообщении.

По его данным, были убиты по меньшей мере 23 солдата и трое сотрудников местной полиции, еще 12 человек получили ранения.

"Изо дня в день ситуация с безопасностью в городе Кундуз и вблизи него ухудшается", - заявил он, добавив, что есть опасения того, что талибы могут захватить весь город.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид подтвердил, что нападение было совершено боевиками движения. По его словам, они захватили три полицейских контрольно-пропускных пункта.

Кроме того, власти сообщили еще о двух атаках в Афганистане, в которых в общей сложности погиб 21 человек. Вечером 4 февраля талибы напали на контрольно-пропускной пункт в северной провинции Баглан. Атака продолжалась более двух часов, в ней были убиты 11 правоохранителей, сообщил председатель совета провинции Сафдер Мохсини. По его словам, еще пятеро полицейских были ранены, талибы захватили все оружие и боеприпасы до того, как прибыло подкрепление. Позже военным удалось восстановить контроль над этим КПП, добавил Мохсини.

Днем ранее талибы также напали на полицейский участок в деревне на севере провинции Саманган. В результате этого погибло 10 человек, в том числе одна женщина, сообщил пресс-секретарь председателя совета провинции. Также были ранены четверо человек. По данным властей, талибы атаковали женщин и детей.