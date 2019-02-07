В Казахстане выступили против насилия и хиджабов в школах

Новости мира: Спикер сената парламента Казахстана выступил против хиджабов в школах.

Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против ношения хиджабов в образовательных учреждениях страны, призвав не следовать "ложным религиозным стереотипам".

"Каждый молодой человек в нашей стране, независимо от отношения к религии, должен проявлять уважение к государству, его законам и символам. В школах нужно ориентироваться на стандарты поведения и одежды, которые опираются на международный опыт, и в то же время в полной мере учитывают национальные традиции нашего народа", - сказал К.-Ж.Токаев в четверг на "круглом столе", посвященном молодежной политике.

"Мы не должны слепо следовать ложным религиозным стереотипам, пришедшим к нам извне, у нас есть свой национальный колорит", - добавил парламентарий.

"Недопустимо, когда из-за религиозных убеждений дети, по сути, лишаются возможности получить среднее или высшее образование, отсекаются от источников знаний. На мой взгляд, в этом вопросе пока не выработана здравая позиция, мы настроены на согласованную работу парламента и правительства", - добавил К.-Ж.Токаев.

Вместе с тем спикер сената парламента Казахстана заявил о проблеме насилия среди школьников.

"Надо признать, что насилие в школах - это упущение в работе всех государственных органов. Мы не должны закрывать глаза на эту проблему. Необходимо проанализировать ее причины и принять системные меры для того, чтобы исключить атмосферу страха из наших школ", - сказал К.-Ж.Токаев.

Он отметил, что случаи насилия, травли, запугивания, издевательств в школах Казахстана, о которых стало известно в последнее время, вызвали широкий общественный резонанс.