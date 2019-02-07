Скачать
Четверг, 07.02.2019
Порошенко принял двух епископов Украинской православной церкви в США
Порошенко принял двух епископов Украинской православной церкви в США
Литва передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Литва передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Официально: Михайлюк - игрок Детройт Пистонс
Официально: Михайлюк - игрок Детройт Пистонс
Ученые подтвердили умение пчел считать
Ученые подтвердили умение пчел считать

В Совбезе рассказали, когда экс-президента Киргизии привлекут к ответсвенности

В Совбезе рассказали, когда экс-президента Киргизии привлекут к ответсвенности
08:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Оснований для привлечения к ответственности экс-президента Киргизии Атамбаева пока нет.

Секретарь Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев заявил в четверг, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может быть привлечен к ответственности в случае принятия закона о снятии неприкосновенности с бывшего главы государства и если для этого появятся достаточные основания, но в настоящее время оснований для этого нет.

"Парламент Киргизии рассматривает законопроект о снятии неприкосновенности с бывшего главы государства. На основе принятия этого законопроекта будет приниматься соответствующее решение в части его неприкосновенности", - сказал Дамир Сагынбаев на пресс-конференции в Бишкеке.

"По возможному привлечению к уголовной ответственности А.Атамбаева можно однозначно сказать, что это будет рассматриваться в рамках уголовных дел, по которым проходят бывшие должностные лица", - отметил секретарь Совбеза Киргизии, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Если в ходе следствия, либо в ходе суда будут какие-то прямые или косвенные показания о том, что он (А.Атамбаев - ред.) имеет причастность к каким-то преступлениям, то, возможно, он будет привлечен к ответственности", - сказал Д.Сагынбаев.

"Но, пока таких показаний нет", - подчеркнул секретарь Совбеза Киргизии.

В феврале 2018 года в Киргизии было возбуждено уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали. По подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра - Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Кроме того, обвинение в коррупции были предъявлены двум бывшим мэрам Бишкека - Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову.

Задержанные бывшие высокопоставленные чиновники входили в близкое окружение экс-президента Киргизии А.Атамбаева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киргизия, Совбез Киргизии, Экс-президент Киргизии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
02 Украинская певица Даша Астафьева удивляет своих поклонников
03 Китайский Новый год 2019: что следует знать о традициях праздника
04 К решению Совета ЕС о продлении санкций РФ присоединились 4 страны
05 Барселона - Реал 1:1 события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
Рецепт дня: жульен в хлебе
Рецепт дня: жульен в хлебе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь