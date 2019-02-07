В Совбезе рассказали, когда экс-президента Киргизии привлекут к ответсвенности

Новости мира: Оснований для привлечения к ответственности экс-президента Киргизии Атамбаева пока нет.

Секретарь Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев заявил в четверг, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может быть привлечен к ответственности в случае принятия закона о снятии неприкосновенности с бывшего главы государства и если для этого появятся достаточные основания, но в настоящее время оснований для этого нет.

"Парламент Киргизии рассматривает законопроект о снятии неприкосновенности с бывшего главы государства. На основе принятия этого законопроекта будет приниматься соответствующее решение в части его неприкосновенности", - сказал Дамир Сагынбаев на пресс-конференции в Бишкеке.

"По возможному привлечению к уголовной ответственности А.Атамбаева можно однозначно сказать, что это будет рассматриваться в рамках уголовных дел, по которым проходят бывшие должностные лица", - отметил секретарь Совбеза Киргизии, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Если в ходе следствия, либо в ходе суда будут какие-то прямые или косвенные показания о том, что он (А.Атамбаев - ред.) имеет причастность к каким-то преступлениям, то, возможно, он будет привлечен к ответственности", - сказал Д.Сагынбаев.

"Но, пока таких показаний нет", - подчеркнул секретарь Совбеза Киргизии.

В феврале 2018 года в Киргизии было возбуждено уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали. По подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра - Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Кроме того, обвинение в коррупции были предъявлены двум бывшим мэрам Бишкека - Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову.

Задержанные бывшие высокопоставленные чиновники входили в близкое окружение экс-президента Киргизии А.Атамбаева.