Одно тело на двоих: в Йемене родились необычные сиамские близнецы

Новости мира: В Йемене родились уникальные сиамские близнецы, у которых отдельные головы, позвоночники, легкие, сердца и пищеварительную систему, но общая печень, 2 почки, 2 ноги и руки

В Йемене две недели назад родились уникальные сиамские близнецы: Абдул-Халид и Абдул-Рахим, у которых отдельные головы, позвоночники, легкие, сердца и пищеварительную систему, но имеют общую печень, а также две почки, две ноги и две руки.

Местные врачи попросили ООН организовать эвакуацию новорожденных мальчиков-близнецов, которые срочно нуждаются в лечении за границей.

Йеменские врачи считают, что сиамские близнецы не выживут, если останутся в стране, так как система здравоохранения была разрушена в годы гражданской войны.

Доктор Файзал аль-Бабли, глава педиатрии больницы в Аль-Тауре, где на данный момент находятся новорожденные, пожаловался, что его коллеги не смогли даже провести базовые диагностические тесты, не говоря уже об операции по их разделению.

При этом сообщается, что 20-летний отец мальчиков Акрам Али Ахмед выступает против операции. Он считает, что у сыновей больше шансов остаться в живых, если они будут вместе. Также, он не желает жертвовать одним ребенком ради второго.

"Я хочу, чтобы они оба были в одном теле. Я не возражаю против того, что послал мне Бог", — говорит он.

Глава педиатрии больницы в Аль-Тауре заявил, что это уникальный для Йемена случай. Сейчас близнецы в стабильном состоянии, иногда им подключают искусственное дыхание. Врач будет просить у правительства финансирование для лечения близнецов и переезда их семьи за границу.