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Оппозиционная партия отказалась выдвигать принцессу Таиланда в премьеры

Оппозиционная партия отказалась выдвигать принцессу Таиланда в премьеры
11:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат" прислушалась к мнению короля и решила не выдвигать кандидатом на пост премьер-министра страны принцессу Убол Ратану.

Оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат", которая ранее выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Таиланда принцессу Уболу Ратану, прислушается к мнению короля о неприемлемости такого шага, передали в субботу тайские СМИ.

"Тхаи Ракса Чаат" будет действовать в соответствии с королевским указом", - приводят СМИ выдержки из заявления партии, которая намерена с уважением относиться к традициям и решениям монарха.

Ранее король Таиланда Маха Ватчиралонгкон заявил, что его 67-летняя сестра У.Ратана не может баллотироваться на пост премьер-министра, поскольку это противоречит конституции и тайским традициям. В связи с этим был издан специальный королевский указ.

Король Таиланда подписал указ о всеобщих выборах

В Таиланде следуют традиции, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах. Парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года.

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Все по теме:

Принцесса, Премьер-министр Таиланда, Оппозиционная партия, Выборы в Таиланде, Убол Ратана, Тхаи Ракса Чаат.
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