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В Казахстане перевернулся спиртовоз: Местные жители "спасают" содержимое (Видео)

В Казахстане перевернулся спиртовоз: Местные жители &quot;спасают&quot; содержимое (Видео)
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: На границе Казахстана и России перевернулся спиртовоз, местные решили не терять время зря.

В Костанайской области Казахстана на трассе Алма-Ата - Екатеринбург (Россия) перевернулся спиртовоз. Видео последствий аварии попало на YouTube.

Как сообщает издание "Sputnik Казахстан", 60-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением, в результате чего прицеп с цистерной, полной спирта, отцепился и съехал в кювет.

На видео видно, как несколько мужчин зачерпывают из придорожной канавы спирт и заливают его ведрами в большие бидоны. Они звонят знакомым и предлагают им подъехать за спиртом.

Напомним, в 2017 году на российской трассе разворовали фуру пива, которая попала в ДТП.

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Казахстан, Костанайская область, Спирт, Спиртовоз.
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