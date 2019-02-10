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Воскресенье, 10.02.2019

В Индии 13-летний мальчик страдает "синдромом оборотня" (Видео)

В Индии школьник Лалит Патидар страдает редким заболеванием, известным как "синдром оборотня". Об этом накануне сообщило The Daily Mail. Лалит родился в городе Ратлам, штат Мадхъя-Прадеш, с врожденным гипертрихозом. Состояние, которое носит еще одно название – "синдром оборотня" – вызывает чрезмерный рост волос. Врожденная форма этого заболевания не лечится. Всего в мире зафиксировано порядка 50 случаев гипертрихоза. Отмечается, что 13-летний мальчик, весьма популярен в школе, но иногда сталкивается с нападками на улице – прохожие называют его называют "обезьяной" и бросают камни. Несмотря на это, Лалит привык к своей внешности. Он хорошо учится и любит спорт. В будущем мальчик, по его собственным словам, мечтает стать полицейским, чтобы "посадить всех воров и преступников в тюрьму".
korrespondent.net
Фото: Твиттер
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Индия, Видео, Мальчик, Синдром оборотня, Врожденный гипертрихоз.
11:59 Сегодня Телеграф
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