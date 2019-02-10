Южной Корее увеличили плату за нахождение войск США

Южная Корея подписала соглашение об увеличении оплаты за пребывание американских войск на Корейском полуострове после настояний президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Sunday Times.
"Чиновники подписали в воскресенье краткосрочное соглашение об увеличении вклада Южной Кореи за содержание американских войск на полуострове после того, как срок действия предыдущего соглашения истек", - говорится в сообщении.
Около 28 500 американских военных пока размещены в Южной Корее, где Соединенные Штаты сохраняют военное присутствие со времен Корейской войны 1950-1953 годов.
Новое соглашение еще должно быть одобрено парламентом Южной Корее, но оно увеличивает вклад Сеула в 1,03 трлн вон ($ 890 млн.) по сравнению с 960 млрд. вон в 2018 году.
В отличие от прошлых сделок, имевших срок действия пять лет, это соглашение на один год, поэтому стороны скоро должны вернуться к переговорам.