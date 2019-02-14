В Южной Корее на заводе боеприпасов произошел взрыв, есть погибшие

Новости мира: В Южной Корее произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон, его жертвами стали три человека.

На заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон в четверг произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает Yonhap

"На заводе по производству боеприпасов, принадлежащем компании Hanwha и расположенном в городе Тэджон в 140 километрах от Сеула, в этот четверг произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека", - говорится в сообщении.

Как известно, сотрудники завода умерли из-за пожара, начавшегося в результате этого взрыва.

По данным местных властей, на предприятии взорвались именно химические вещества, которые используются для производства боеприпасов. Конкретная причина их детонации расследуется экспертами.