В Южной Корее на заводе боеприпасов произошел взрыв, есть погибшие

На заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон в четверг произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Об этом сообщает Yonhap
"На заводе по производству боеприпасов, принадлежащем компании Hanwha и расположенном в городе Тэджон в 140 километрах от Сеула, в этот четверг произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека", - говорится в сообщении.
Как известно, сотрудники завода умерли из-за пожара, начавшегося в результате этого взрыва.
По данным местных властей, на предприятии взорвались именно химические вещества, которые используются для производства боеприпасов. Конкретная причина их детонации расследуется экспертами.