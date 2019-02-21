Масштабный пожар в Бангладеше: заживо сгорели десятки людей

Новости мира: По меньшей мере 80 человек погиб в результате пожара в столице Бангладеш Дакке.

В столице Бангладеш Дакке в результате масштабного пожара, который произошел в среду, 20 февраля, погибли по меньшей мере 70 человек.

Об этом сообщает Reuters. Как отметил глава пожарной службы Бангладеш Али Ахмед, уже найдено 70 тел, но количество жертв может увеличится. Также сообщается о полусотне раненых, некоторые находятся в критическом состоянии.

Огонь охватил как минимум пять жилых зданий. Тушение пожара осложняется тем, что в зданиях хранится огромное количество пластика и горючих веществ. На локализацию пожара ушло более пяти часов.

"Сейчас найдено 56 тел. Количество жертв может возрасти, поскольку поиск все еще продолжается", – рассказал представитель пожарной службы и гражданской обороны Юлификар Рахман.

Всего было задействовано около 200 пожарных. Причины возникновения пожара пока не известны.