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Масштабный пожар в Бангладеше: заживо сгорели десятки людей

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Масштабный пожар в Бангладеше: заживо сгорели десятки людей
09:28 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира: По меньшей мере 80 человек погиб в результате пожара в столице Бангладеш Дакке.

В столице Бангладеш Дакке в результате масштабного пожара, который произошел в среду, 20 февраля, погибли по меньшей мере 70 человек.

Об этом сообщает Reuters. Как отметил глава пожарной службы Бангладеш Али Ахмед, уже найдено 70 тел, но количество жертв может увеличится. Также сообщается о полусотне раненых, некоторые находятся в критическом состоянии.

Огонь охватил как минимум пять жилых зданий. Тушение пожара осложняется тем, что в зданиях хранится огромное количество пластика и горючих веществ. На локализацию пожара ушло более пяти часов.

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"Сейчас найдено 56 тел. Количество жертв может возрасти, поскольку поиск все еще продолжается", – рассказал представитель пожарной службы и гражданской обороны Юлификар Рахман.

Всего было задействовано около 200 пожарных. Причины возникновения пожара пока не известны.

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Пожар, Жертвы, Бангладеш, Дакке.
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