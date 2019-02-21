Парлмент Тайваня первый среди стран Азии проголосует по поводу однополых браков

Новости мира: На Тайване власти подготовили новый законопроект об однополых браках после решения Конституционного суда о внесении изменений в законодательство.

На Тайване впервые среди стран Азии подготовили законопроект об однополых браках. Сообщается, что его раскритиковали как правозащитники, так и консерваторы.

Результаты референдума показали, что большинство жителей Тайваня не желало приравнивать однополые пары к семьям. Законопроект, который был подготовлен правительством, не позволит однополым парам стать официальной семьей, однако даст им аналогичный статус.

Премьер-министр Тайваня Су Цен-Чан отметил, что правительство ожидает споры относительно этого предложения, но это только начало для признания.

Отмечается, что по мнению правозащитников, отдельный закон для однополых пар дискриминативный. Также, по их убеждению, законопроект не дает полной защиты однополым парам. Консервативные группы как противостояли однополом бракам на референдуме, так и выступают против нового законопроекта и считают его неприемлемым. По прогнозам, голосование за этот законопроект ожидается на конец мая 2019 года.

Напомним, на Тайване Конституционный суд признал незаконным действующий в стране запрет на однополые браки и обязал власти на протяжении двух лет изменить законодательство. Решением суда определение брака как союза между мужчиной и женщиной нарушает принцип равенства всех граждан и право на вступление в брак. Суд также постановил, что в случае, если законодательство не изменится в течение двух лет, однополым парам будет разрешено регистрировать браки в органах, занимающихся пропиской.