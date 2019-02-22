В Бангладеше возросло количество жертв в следствии пожара

Новости мира: Количество погибших в результате пожара в Бангладеше возросло до 110.

До 110 человек возросло количество погибших в результате пожара в жилых домах столицы Бангладеш Дакки. Еще около полусотни человек травмированы.Пожар произошел в старой части города.

Всего огонь уничтожил пять жилых домов.Как уточнили местные власти, десятки людей попали в ловушку в многоквартирных домах, которые использовались также как хранилища химических веществ.

Напоминаем, в столице Бангладеш Дакке в результате масштабного пожара, который произошел в среду, 20 февраля, погибли по меньшей мере 70 человек.