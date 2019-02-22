Индия решила приостановить поставку воды в Пакистан

Новости мира: Индийское правительство решило остановить поставки воды в Пакистан.

Правительство Индии приняло решение приостановить действие водного договора с соседней страной. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр транспорта и водных ресурсов Индии Нитин Гадкари, сообщает Anadolu.

"Наше правительство решило остановить поставки воды в Пакистан. Мы перенаправим водные ресурсы из восточных рек нашим людям в Джамму и Кашмире и Пенджабе", - написал Гадкари.

В рамках договора, подписанного в 1960 году, Пакистан получил право пользоваться водами северных притоков реки Инд. Отношения между Дели и Исламабадом вновь обострились после совершенного 14 февраля в Джамму и Кашмире теракта, жертвами которого стали 44 индийских военнослужащих. Индия обвиняет Пакистан в причастности к этому нападению.