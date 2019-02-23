Японский министр принес публичные извинения за опоздание на 3 минуты

Новости мира: Японский министр по вопросам Олимпийских игр Еситака Сакурада публично принес извинения за то, что опоздал на парламентское заседание на 3 минуты.

В четверг, 21 февраля,министр Японии по вопросам Олимпийских игр Еситака Сакурада публично извинился за опоздание на три минуты на парламентское заседание.

Однако, скандала не получилось избежать. оппозиционные депутаты сочли, что своим опозданием министр проявил неуважение к службе, из-за этого они в знак протеста пять часов бойкотировали заседание Бюджетного комитета.

Также, представители кометета обвинили министра в том, что об успехах олимпийской сборной он думает больше, чем о личном благополучии спортсменов. В свою очередь, Сакурада пообещал принести "письменные извинения" перед официальными представителями комитета.

Напомним, президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Японии Синдзо Абэ за опоздание на встречу почти на полтора часа. Встреча в рамках саммита G20 президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина продолжалась почти 2,5 часа, при том, что планировалось потратить на переговоры 35 минут. После встречи с Трампом, российский лидер отправился на переговоры с главой японского правительства Синдзо Абэ.