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В Китае женщин при приеме на работу не будут расспрашивать о детях и семье

В Китае женщин при приеме на работу не будут расспрашивать о детях и семье
16:02 Сегодня Телеграф

Новости мира: Власти Китая приняли закон, который запрещает расспрашивать женщин при приеме на работу о личной жизни и детях, также отменен тест на беременность.

В Китае на законодательном уровне запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу. Теперь, согласно новому закону, запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседования и рассмотрении планов на прием новых сотрудников.

Более того, раньше при прохождении медицинской комиссии перед приемом на работу женщины обязательно должны были среди анализов предоставить тест на беременность. Теперь же, его убрали из списка обязательных анализов.

Отмечается, что компании, которые нарушат этот запрет, оштрафуют на сумму от 10 до 50 тыс. юаней (от 1,5 тыс до 7,5 тыс. долл.), а в случае серьезного нарушения компании по подбору персонала могут даже лишить лицензии.

Компаниям также запрещается принимать решения о расширении штата фирмы сотрудниками определенного пола. Китай, будучи второй крупнейшей экономикой в мире, считается страной с самым высоким числом работающих женщин в Азии.

Напомним, в 1979 году власти Китая ввели кампанию по регулированию рождаемости, получившую название "Одна семья – один ребенок". В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли, однако последовавший рост рождаемости не оправдал ожиданий.

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Все по теме:

Китай, Закон, Запрет, Прием на работу, Тест на беременность, Расспросы женщин о детях и семье.
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