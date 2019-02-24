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Воскресенье, 24.02.2019

На авиашоу Aero India в Бангалоре сгорели 300 автомобилей (Видео)

В результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор сгорели около 300 транспортных средств. Об этом в своём блоге в Twitter написал старший офицер индийской полиции, комиссар полиции города Бангалор М. Н. Редди. "Всего в результате пожара сгорело 300 автомобилей. Огонь полностью потушен. 10 машин Пожарных Сил и 5 других пожарных машин боролись с огнем", - написал глава полиции. По информации местных СМИ, пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходило международное авиашоу. Полиция предполагает, что пожар мог возникнуть из-за непогашенной сигареты, выброшенной в сухую траву. Aero India 2019 - крупнейшая в Азии выставка военной авиации пройдет с 20 по 24 февраля 2019 в Бангалоре - столице штата Карнатака на юге Индии, которая считается центром высокотехнологичной промышленности страны.
УНН
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Индия, Авиашоу, Видео, Бангалор, Aero India-2019, Сгорели 300 автомобилей.
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