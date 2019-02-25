Назарбаев назначил Аскара Мамина новым премьер-министром

Новости мира: Новым премьером Казахстана назначен бывший первый вице-премьер Аскара Мамин.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Аскара Мамина главой правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава государства подписал указ о назначении А.Мамина премьер-министром Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Согласно информации пресс-службы президента, Н.Назарбаев заявил на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента, что "правительство получило все необходимые полномочия и должно четко выполнять свои обязательства перед населением, нести ответственность".

Ранее в понедельник мажилис согласился с предложенной главой государства кандидатурой А.Мамина на должность премьер-министра страны.

Согласно Конституции, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение этой палаты кандидатуру премьер-министра для получения согласия на его назначение.

А.Мамин с сентября 2016 года был первым заместителем премьер-министра Казахстана в правительстве Бакытжана Сагинтаева, курировал вопросы управления экономикой, региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, строительства и модернизации ЖКХ, вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, чрезвычайных ситуаций и космической деятельности. В период с 2008 по 2016 год возглавлял национальную железнодорожную компанию республики "Казахстан темир жолы".

Н.Назарбаев 21 февраля отправил в отставку правительство Казахстана во главе с Б.Сагинтаевым. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер А.Мамин.

Правительство Б.Сагинтаева было сформировано осенью 2016 года. При этом большая часть министров входила и в предыдущий состав правительства, которое возглавлял Карим Масимов.

В последнее время глава государства несколько раз публично критиковал работу кабинета министров. В частности, в январе Н.Назарбаев раскритиковал методы правительства, а также Нацбанка по снижению инфляции, а позже обвинил кабинет министров в боязни принимать решение о внедрении института банкротства в стране.