Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе

Назарбаев назначил Аскара Мамина новым премьер-министром

Назарбаев назначил Аскара Мамина новым премьер-министром
11:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Новым премьером Казахстана назначен бывший первый вице-премьер Аскара Мамин.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Аскара Мамина главой правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава государства подписал указ о назначении А.Мамина премьер-министром Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Согласно информации пресс-службы президента, Н.Назарбаев заявил на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента, что "правительство получило все необходимые полномочия и должно четко выполнять свои обязательства перед населением, нести ответственность".

Ранее в понедельник мажилис согласился с предложенной главой государства кандидатурой А.Мамина на должность премьер-министра страны.

Согласно Конституции, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение этой палаты кандидатуру премьер-министра для получения согласия на его назначение.

А.Мамин с сентября 2016 года был первым заместителем премьер-министра Казахстана в правительстве Бакытжана Сагинтаева, курировал вопросы управления экономикой, региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, строительства и модернизации ЖКХ, вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, чрезвычайных ситуаций и космической деятельности. В период с 2008 по 2016 год возглавлял национальную железнодорожную компанию республики "Казахстан темир жолы".

Назарбаев анонсировал отставку правительства Казахстана

Н.Назарбаев 21 февраля отправил в отставку правительство Казахстана во главе с Б.Сагинтаевым. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер А.Мамин.

Правительство Б.Сагинтаева было сформировано осенью 2016 года. При этом большая часть министров входила и в предыдущий состав правительства, которое возглавлял Карим Масимов.

В последнее время глава государства несколько раз публично критиковал работу кабинета министров. В частности, в январе Н.Назарбаев раскритиковал методы правительства, а также Нацбанка по снижению инфляции, а позже обвинил кабинет министров в боязни принимать решение о внедрении института банкротства в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Вице-премьер, Аскара Мамин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мае у украинцев может появиться дополнительный выходной
02 Весна приближается: мороз и снег постепенно уходят из Украины
03 Приметы и обряды на 25 февраля – День Алексея
04 Масленица 2019: приметы и гадания по блинам
05 Украинским пенсионерам выплатят по 2410 гривень компенсации: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь