Захват самолета в Бангладеш: у захватчика был игрушечный пистолет

Новости мира: В Бангладеш самолет из Дакки в Дубай через Читтагонг совершил экстренную посадку в аэропорту из-за мужчины на борту с оружием.

Самолет, летевший в столицу Объединенных Арабских Эмиратов совершил вынужденную посадку в Бангладеш из-за сообщения, что на борту находится вооруженный пассажир. Сообщается, что в аэропорту Читтагонг после аварийной посадки полицейские застрелили нарушителя, который грозился захватить рулевую кабину.

Оказалось, что нарушитель не имел с собой никакого оружия и угрожал экипажу игрушечным пистолетом. В полиции также уточнили, что при мужчине не нашли ни бомбы, ни взрывчатых веществ.

По информации, нарушитель находился в состоянии психического расстройства из-за проблем с женой, при захвате самолета он требовал разговора с премьер-министром.

Управление гражданской авиации на данный момент выясняет, каким образом пассажир смог пройти на борт с пистолетом, пусть он был и игрушечным. Министр авиации Наим Хасан заявил, что управление гражданской авиации несет ответственность за поиск у пассажиров запрещенных или подозрительных предметов.

Напомним, самолет Boeing 737 должен был лететь из Дакки в Дубай через Читтагонг. Всем 142 пассажирам было разрешено покинуть самолет. В то же время, по информации местных СМИ, экстренное сообщение пришло после того, как неизвестный попытался пробраться в кабину пилота. О задержанных или жертвах инцидента не сообщалось.