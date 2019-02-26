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Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

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Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
09:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Поезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прибыл во Вьетнам.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама на станцию Донгданг.

Ким Чен Ын встретил заведующего канцелярии правительства Вьетнама Май Тьен Зунг, сообщает ВВС.

На перроне построили специальный трап с красной ковровой дорожкой, вдоль которой выстроился почетный караул.

Напомним, 6 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что следующая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое. 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

Лидер КНДР отправился на саммит с Трампом на бронированном поезде

По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Вьетнам, США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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