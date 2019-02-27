Скачать
Среда, 27.02.2019
Коррупция на "оборонке": НАБУ начало досудебное расследование
Коррупция на "оборонке": НАБУ начало досудебное расследование
Агрессия в море: СК РФ открыл дело против украинских правоохранителей
Агрессия в море: СК РФ открыл дело против украинских правоохранителей
Срна может вернуться в сборную Хорватии
Срна может вернуться в сборную Хорватии
Масленица 2019: гадания по блинам
Масленица 2019: гадания по блинам

Индия и Пакистан обоюдно "закрыли воздух" для международных рейсов

Индия и Пакистан обоюдно "закрыли воздух" для международных рейсов
10:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство в приграничных областях для транзита международных рейсов.

Воздушное пространство над приграничными областями Индии и Пакистана закрыто для транзитных международных рейсов, сообщают в среду индийские СМИ.

Отмечается, что ввиду этого, самолеты, выполняющие международные рейсы, ищут другие маршруты.

По их данным, Пакистан также срочно приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота.

В свою очередь власти Индии закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Конфликт Индии и Пакистана: сбит истребитель F-16, судьба пилота неизвестна

Индийское агентство ANI передавало, что в среду пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад благодаря действиям индийской авиации. По его данным, один пакистанский истребитель был сбит.

В то же время представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что пакистанские ВВС сбили в среду два индийских самолета. Как он утверждает в Twitter, один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления. Судьба еще двоих индийских пилотов неизвестна.

Во вторник группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Госсекретарь Помпео попытался помирить Индию и Пакистан

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

Он напомнил, что "Джаиш-е-Мухаммад" несет ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

СМИ сообщали, что в индийском военном командовании указали на причастность спецслужб и военных Пакистана к теракту.

В ООН обеспокоены эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Пакистан, Воздушное пространство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Великий пост 2019: история праздника и традиции
02 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
03 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
04 Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла
05 Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нигерия выбрала президента
Нигерия выбрала президента
Рейтинг доверия граждан Украины к органам МВД: спасатели в лидерах
Рейтинг доверия граждан Украины к органам МВД
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Kazka отказалась от участия в &quot;Евровидении 2019&quot;
Kazka отказалась от участия в "Евровидении 2019"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь