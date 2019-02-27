Второй саммит КНДР и США: Трамп встретился с Ким Чен Ыном

Новости мира: Трамп и Ким Чен Ын встретились в отеле Ханоя.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в рамках второго саммита во вьетнамской столице Ханое.

Об этом сообщает Yonhap.

"Ким Чен Ын и Трамп встретились в отеле Ханоя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры пожали друг другу руки и обменялись несколькими приветственными фразами.

По словам Трампа, он ожидает, что второй саммит с лидером КНДР пройдет успешно.

Как сообщалось, второй саммит с участием президента США и лидера КНДР будет проходить в Ханое 27-28 февраля.

Первый саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре.