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Саммит во Вьетнаме: Трамп и Ким планируют заключить соглашение

Саммит во Вьетнаме: Трамп и Ким планируют заключить соглашение
21:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп и Ким намерены подписать новое соглашение.

Рабочий график президента США Дональда Трампа на второй день саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном предусматривает подписание совместного двустороннего соглашения по результатам переговоров.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

Согласно расписанию главы Белого дома в 9 утра (по местному времени во Вьетнаме) он будет иметь встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в формате "тет-а-тет" в отеле Sofitel Legend Metropole Hanoi. На это предполагается 45 минут, после чего должны начаться переговоры в расширенном формате.

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В 11:55 запланирован рабочий обед лидеров двух государств, а в 14:05 по местному времени предусмотрено "участие (президента США – ред.) в церемонии подписания совместного соглашения" с лидером КНДР.

Кроме того, глава Белого дома в 15:50 намерен дать пресс-конференцию по итогам саммита в отеле JW Marriott Hotel Hanoi, после чего должен отбыть в Соединенные Штаты.

Как сообщал Укринформ, в среду в Ханое начался двухдневный саммит лидеров США и Северной Кореи, одним из главных вопросов которого остается денуклеаризация Корейского полуострова.

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Вьетнам, США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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