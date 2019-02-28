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Четверг, 28.02.2019

Не понял английского: корабль РФ с пьяным капитаном врезался в мост (Видео)

Российский грузовой корабль Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан. Об этом сообщает газета The Chosun Ilbo. Пострадавших нет. Отмечается, что сухогруз врезался в участок между опорами моста. Со временем судно отвели на безопасное расстояние. После принятия груза корабль должен был отправиться во Владивосток. "Мы в курсе происшествия, но пока не получили от южнокорейских властей официального уведомления", - сказал ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков.  Морская полиция расследует инцидент. Судно при столкновении получило повреждения, в мосту осталась пятиметровая дыра. Движение по мосту перекрыто. Установлено, что капитан - гражданин России - в момент столкновения был в состоянии алкогольного опьянения: уровень алкоголя в его крови составил 0,086%. Если этот показатель составляет 0,03% или выше, в соответствии с законом о безопасности на море виновнику может грозить тюремное заключение на срок до трех лет или штраф в 30 миллионов вон (более 26 тысяч долларов США).  Издание News Joins сообщает, что капитану был подан сигнал о возможной аварии и предписание сменить курс. Однако россиянин "плохо понял английский".
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Россия, Южная Корея, Авария, Мост, Пусан.
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