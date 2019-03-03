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Попугаи-наркоманы терроризируют Индию: Фермеры обратились за помощью к властям

Попугаи-наркоманы терроризируют Индию: Фермеры обратились за помощью к властям
16:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира: В Индии фермеры пожаловались властям на налеты попугаев-наркоманов.

Попугаи-наркоманы терроризируют фермеров в штате Мадхья-Прадеш в Индии. Птицы, зависимые от опия, наносят ущерб выращивающим мак фермерам из-за своих налетов.

Как сообщает Jerusalem Post, они совершают набеги на маковые фермы с 2015 года.

Попугаев-наркоманов уже пытались отгонять громкоговорителями и петардами, однако они вновь возвращались.

Обессилившие от борьбы с попугаями местные фермеры обратились за помощью к властям, уточняет издание.

"Мы испробовали все возможные приемы, чтобы держать птиц в страхе, но эти наркоманы продолжают возвращаться, даже рискуя своей жизнью", — рассказал один из фермеров.

По мнению специалистов, один попугай может съедать в день до 40 цветков, в которых содержится по 20-25 граммов опия.

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Все по теме:

Индия, Попугаи, Мадхья-Прадеш, Маковые фермы.
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