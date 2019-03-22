Взрыв на химзаводе в Китае: десятки погибших и сотни раненых

Новости мира: В результате взрыва на химзаводе в Яньчэн, что на востоке Китая погибли 47 человека, еще более 600 человек пострадали.

В результате взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэн погибло по меньшей мере 47 человек, около 640 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что к утру пятницы, 22 марта, пожарным удалось локализовать пожар. 640 пострадавших, из которых 32 получили тяжелые ранения, были доставлены в 16 больниц.

В частности, в результате взрыва пострадали дети в соседнем от места инцидента детском саду.

Ранее сообщалось, что на химическом заводе в городе Яньчэн китайской провинции Цзянсу произошел мощный взрыв. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла.

После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2. Завод по производству удобрений был открыт в Яньчэне в 2007 году. Отмечается, что с компании ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.

Точные причины взрыва все еще выясняют, но компания, которая производит более 30 органических химических соединений, в том числе легковоспламеняемые, в прошлом неоднократно штрафовалась за нарушение правил безопасности труда

Власти КНР пригрозили, что начинается масштабная инспекция химических предприятий. Заводы, которые не будут соответствовать правилам, касающимся опасных химических веществ, будут закрыты.

В 2015 году 165 человек погибли в результате серии взрывов на химическом складе в городе Тяньцзинь на севере страны.

В ноябре 2018 года в результате серии взрывов во время доставки газа на химическое предприятие погибли 23 человека