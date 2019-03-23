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В Китае планируют строительство плавучих атомных электростанций

В Китае планируют строительство плавучих атомных электростанций
02:41 Сб, 23 Март 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: Представители Китайской национальной ядерной корпорации планируют строительство плавучих атомных электростанций.

Плавучая атомная электростанция — это морская платформа, на которой расположен довольно небольшой по размерам ядерный реактор для питания островков и морских буровых платформ, которые в силу удаленности могли бы иметь ограниченный доступ или вообще не иметь доступа к береговым сетям. По словам главы китайского Института ядерной энергетики Ло Ци, такая станция не занимает много места, защищена от землетрясений и безопасна для окружающей среды.

Аналитики связывают проект по разработке морских атомных электростанций с инициативами Пекина по милитаризации и "колонизации" Южно-Китайского моря и превращению его обширных вод в "китайское озеро". В прошлом году китайские газеты сообщали, что опытный образец уже находился на испытании у побережья восточной китайской провинции Шаньдун. По информации Qilu Evening News, первая плавучая ядерная энергетическая платформа обойдется в 2,1 миллиарда долларов, станет мореходной и будет введена в эксплуатацию в 2021 году. Reuters также утверждало, что в прошлом году Китай стал ближе к созданию морских ядерных электростанций, которые могли быть использованы для поддержки китайских проектов в спорном Южно-Китайском море. 

По информации Asia Times, это не первая инициатива Китая, направленная на обозначение своих позиций в регионе: ранее сообщалось о строительстве взлетно-посадочных полос на островах этого моря, на отдельные части которого имеют притязания и соседние страны. Лю Чжэнго (Liu Zhengguo), глава главного офиса China Shipbuilding Industry Corp, которому поручено проектировать и строить платформы, уверен, что размещение плавучих атомных станций будет "растущей тенденцией".

Мобильные ядерные реакторы могут питать многие искусственные острова, создаваемые в Южно-Китайском море, в то время как передача электроэнергии с материка будет дорогой, а обычные дизельные генераторы не смогут удовлетворить спрос в условиях растущей численности местных солдат, работников и жителей. China Business News со ссылкой на экспертов Китайского агентства по атомной энергии сообщает, что стоимость выработки дизельного топлива в море составляет два юаня за киловатт-час, а стоимость ядерной генерации может составить всего 0,9 юаня.

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По мнению специалистов, Китаю в Южно-Китайском море может потребоваться до 20 плавучих ядерных станций для новых искусственных территорий, созданных на рифах и мелководьях, особенно на архипелагах Парасель и Спратли, которые считаются объектом территориальных притязаний Китая и Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Тайваня. Эти реакторы также могут питать многие китайские буровые платформы в океане, чтобы ускорить эксплуатацию нефти, природного газа и других полезных ископаемых.

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Строительство, Китай, Электроэнергия, Станция, Электрика.
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