Токаев подписал указ о переименовании столицы Казахстана

Новости мира: Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Как сообщалось, Токаев в среду, 20 марта, предложил назвать столицу республики в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял законодательные поправки в Конституцию относительно переименования.

Назарбаев 19 марта заявил, что подает в отставку. О сложении полномочий он объявил в обращении к народу.

Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется председателем Совета безопасности центральноазиатского государства. Такой закон был принят парламентом в 2018 году. Назарбаев также остается председателем правящей партии "Нур-Отан".