Четыре человека погибли во время взрыва в Афганистане, более тридцати раненных

Новости мира: Взрыв на стадионе в Афганистане привел к гибели четырех человек, десятки получили ранения.

В афганском городе Лашкар Га во время празднования Дня фермеров произошел двойной взрыв, в результате погибли 4 человека и еще 31 получил ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

"В субботу на стадионе в афганском городе Лашкар Га произошли два взрыва, в результате которых погибли четыре человека и 31 человек был ранен", - говорится в сообщении.

Взрывы произошли во время празднования Дня фермеров, в мероприятии принимали участие около 1000 человек.

Среди раненых - представитель губернатора провинции Гильменд Мохаммад Ясин-хан, его травмы не угрожают жизни чиновника.

Вероятной причиной взрыва называют закладку взрывчатки недалеко от фермерских палаток для презентации их продуктов.

Ответственность за взрывы никем пока не взята.

Следует отметить, что это не первые взрывы в Афганистане во время массовых празднеств на этой неделе. В четверг в Кабуле произошла серия взрывов во время празднования Новруза (персидского Нового года), в результате чего погибли 6 человек и 23 получили ранения.