В Индонезии построили первый в стране метрополитен

Новости мира: В Индонезии завершили строительство первого в стране метрополитена.

В столице Индонезии Джакарте состоялась церемония в честь завершения строительства первого в стране метрополитена. Об этом сообщает NHK.

“Линия длиной 16 километров пересекает центр индонезийской столицы с севера на юг. Ожидается, что метро позволит разгрузить автомобильное движение в Джакарте, где, как говорят, можно увидеть худшие пробки в мире”, - говорится в сообщении. Регулярное движение поездов начнется уже в понедельник.

Современный метрополитен в Джакарте, население которой составляет около 10 миллионов, создан при участии Японии. Правительство этой страны предоставило для строительства кредит на сумму примерно 1 миллиард 100 миллионов долларов.