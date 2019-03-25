На западе Индии автобус упал в ущелье

Новости мира: В штате Махарашта на западе Индии пассажирский автобус упал в ущелье. шесть человек погибли.

Пассажирский автобус сорвался в ущелье в штате Махарашта на западе Индии, по меньшей мере шесть человек погибли, еще 45 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию. Трагедия произошла приблизительно в 170 км к северу от Мумбаи, административного центра штата Махараштра.

"Сегодня в полдень автобус с более чем 50 пассажирами упал в ущелье возле населенного пункта Тримбакешвар. В результате несчастного случая четыре человека погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице", - говорится в сообщении.

Около 45 человек получили ранения, они госпитализированы в местную больницу. Указывается, что некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Полиция уже инициировала расследование. В Индии часто происходят ДТП из-за перегруженности транспортных средств, плохого состояния дорог и неосторожного вождения.