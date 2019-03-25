Лучший учитель в мире: кениец получил миллион долларов

Новости мира: Питер Табичи стал лауреатом премии Global Teacher Prize и признан лучшим специалистом в своей профессии.

Лучшим учителем в мире в этом году стал кениец Питер Табичи. Ему удалось обойти более 10 тысяч претендентов и стать лауреатом премии Global Teacher Prize. В результате победы ему полагается миллион долларов "за вклад в профессию учителя". Конкурс проходил в Дубаи.

Почему он решил принять участие в этом мероприятии, становится ясно после истории его жизни. Мужчина настолько отдан своей работе, что готов тратить почти все свои деньги не на себя, а на книги и вещи для своих учеников. Преподает Питер в деревне Пвани, где есть семьи, которым не по карману школьное обучение. Некоторым детям приходится преодолевать большое расстояние, чтобы попасть на уроки - примерно 6-7 км.

Чтобы помочь своим подопечным, Табичи покупает им учебные пособия и одежду. Особенно нуждаются в этих вещах сироты, которые также получают нужные знания благодаря работе признанного теперь во всем мире учителя.