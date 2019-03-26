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В Казахстане задумались о переименовании ряда городов

В Казахстане задумались о переименовании ряда городов
01:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Зампредседателя казахстанской демократической партии считает, что переименование столицы должно дать старт и другим переименованиям.

Заместитель председателя казахстанской демократической партии "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать еще три города в Казахстане.

Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает Tengrinews.kz.

Свое мнение политик высказал на заседании Общенациональной коалиции демократических сил Казахстан-2050 в поддержку переименования столицы.

Он отметил, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.

"Дав имя Елбасы (главы государства, - ред.) столице Казахстана, мы должны продолжить и приурочить к этому событию другие переименования. Необходимо дать Петропавловску имя Абылай хана, которой в свое время установил свою орду и собрал все три жуза воедино. Необходимо дать Павлодару имя последнего хана казахов Кенесары, который боролся за независимость своего народа. Необходимо дать Семею, который раньше называли Алаш, имя председателя правительства Алашорды Алихана Бокейханова", - сказал Иса.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан, в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева, который сложил полномочия после 30 лет правления.

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Кахахстан, Переименование, Нур-Султан, Казбек Иса.
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