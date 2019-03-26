Самолет с пассажирами экстренно сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Чанги в Сингапуре после звонка об угрозе взрыва.
Об этом сообщает The Straits Times.
"Сингапурские авиалинии подтверждают угрозу взрыва на рейсе SQ 423, осуществлявшем полет из Мумбаи в Сингапур... Мы помогаем властям в их расследованиях...", - сказал представитель SIA.
По предварительной информации, авиакомпания получила звонок после того, как самолет вылетел из аэропорта Мумбаи в понедельник примерно в 23:35 по местному времени. Собеседник утверждал, что на самолете была бомба.
Отмечается, что самолет Singapore Airlines совершил посадку в аэропорту Чанги в сопровождении истребителей Военно-воздушных сил Сингапура.
Однако, по информации полиции, после осмотра воздушного судна на нем не нашли подозрительных предметов.
На допрос из всех пассажиров были задержаны только женщина и ребенок.