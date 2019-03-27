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Один случай на миллион: женщина из Китая родила двойню от разных мужчин

Один случай на миллион: женщина из Китая родила двойню от разных мужчин
17:29 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира: Жительница китайского города Сямэнь родила мальчиков-близнецов от разных мужчин после того, как один раз изменила мужу.

В китайском городе Сямэнь женщина родила близнецов от двух разных мужчин. Отмечается, что такая возможность оплодотворения может произойти в одном случае на миллион.

Известно, что тест на отцовство она запросила сама, чтобы иметь возможность официально внести своих детей в реестр домохозяйств города. Но, получив результаты анализа, она была в шоке. Согласно результатам, один из мальчиков оказался не сыном главы семейства.

Из-за этого, женщине пришлось признаться в измене. Как сообщает издание Mirrоr, у мужа неверной женщины давно имелись подозрения, так как двойняшки не были похожи друг на друга. Однако он не думал, что для одного из детей не являлся биологическим отцом.

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Отмечается, что женщина сначала якобы обвинила своего мужа в подделке результатов теста ДНР. Но затем она призналась, что у нее была связь с другим мужчиной на одну ночь.  Как объяснили специалисты, сам факт супероплодотворения означает, что мама должна была иметь сексуальную связь со своим любовником в том же окне фертильности, то есть в течение нескольких часов или дней после того, как забеременела от мужа.

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Все по теме:

Китай, Сямэнь, Женщина изменила мужу, Женщина родила близнецов от разных мужчин, Результаты ДНК, Один случай на миллион.
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