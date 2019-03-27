Один случай на миллион: женщина из Китая родила двойню от разных мужчин

Новости мира: Жительница китайского города Сямэнь родила мальчиков-близнецов от разных мужчин после того, как один раз изменила мужу.

В китайском городе Сямэнь женщина родила близнецов от двух разных мужчин. Отмечается, что такая возможность оплодотворения может произойти в одном случае на миллион.

Известно, что тест на отцовство она запросила сама, чтобы иметь возможность официально внести своих детей в реестр домохозяйств города. Но, получив результаты анализа, она была в шоке. Согласно результатам, один из мальчиков оказался не сыном главы семейства.

Из-за этого, женщине пришлось признаться в измене. Как сообщает издание Mirrоr, у мужа неверной женщины давно имелись подозрения, так как двойняшки не были похожи друг на друга. Однако он не думал, что для одного из детей не являлся биологическим отцом.

Отмечается, что женщина сначала якобы обвинила своего мужа в подделке результатов теста ДНР. Но затем она призналась, что у нее была связь с другим мужчиной на одну ночь. Как объяснили специалисты, сам факт супероплодотворения означает, что мама должна была иметь сексуальную связь со своим любовником в том же окне фертильности, то есть в течение нескольких часов или дней после того, как забеременела от мужа.