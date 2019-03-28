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В Брунее вводят смертную казнь за однополые отношения и супружеские измены

В Брунее вводят смертную казнь за однополые отношения и супружеские измены
15:43 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: В Брунее с 3 апреля за однополый секс, супружескую измену или изнасилование будет грозить смертная казнь, а за воровство - ампутация конечностей.

В уголовный кодекс Брунея намерены внести смертную казнь за однополый секс, супружескую измену и изнасилование. Кроме того,нарушителей будут забрасывать камнями. 

По данным правозащитной организации Amnesty International, которая посылается на слова генпрокурора Брунея, в уголовный кодекс также введут изменения касательно ампутации конечностей за кражи, в том числе для детей. Отмечается, что нововведения вступят в силу 3 апреля.

До принятия данных поправок, за однополый секс в Брунее грозило до 10 лет тюрьмы. В 2014 году в Брунее начал действовать новый уголовный кодекс, который основывается на нормах шариата. Власти страны решили внедрять его постепенно, в том числе из-за критики правозащитников.

Отмечается, что правозащитники призывают Бруней отказаться от этих наказаний и пересмотреть уголовный кодекс согласно своим обязательствам в сфере соблюдения прав человека. 

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Исследователь из Брунея в Amnesty International Рейчел Чхоа-Ховард заявила, что узаконить такие жестокие и бесчеловечные наказания ужасно. По ее данным, некоторые из потенциальных "правонарушений" вообще не должны рассматриваться как преступления, в том числе секс по обоюдному согласию между взрослыми людьми одного пола.

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Все по теме:

Изнасилование, Бруней, Смертная казнь, Воровство, Супружеская измена, Однополый секс, Ампутация конечностей.
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