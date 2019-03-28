В Брунее вводят смертную казнь за однополые отношения и супружеские измены

Новости мира: В Брунее с 3 апреля за однополый секс, супружескую измену или изнасилование будет грозить смертная казнь, а за воровство - ампутация конечностей.

В уголовный кодекс Брунея намерены внести смертную казнь за однополый секс, супружескую измену и изнасилование. Кроме того,нарушителей будут забрасывать камнями.

По данным правозащитной организации Amnesty International, которая посылается на слова генпрокурора Брунея, в уголовный кодекс также введут изменения касательно ампутации конечностей за кражи, в том числе для детей. Отмечается, что нововведения вступят в силу 3 апреля.

До принятия данных поправок, за однополый секс в Брунее грозило до 10 лет тюрьмы. В 2014 году в Брунее начал действовать новый уголовный кодекс, который основывается на нормах шариата. Власти страны решили внедрять его постепенно, в том числе из-за критики правозащитников.

Отмечается, что правозащитники призывают Бруней отказаться от этих наказаний и пересмотреть уголовный кодекс согласно своим обязательствам в сфере соблюдения прав человека.

Исследователь из Брунея в Amnesty International Рейчел Чхоа-Ховард заявила, что узаконить такие жестокие и бесчеловечные наказания ужасно. По ее данным, некоторые из потенциальных "правонарушений" вообще не должны рассматриваться как преступления, в том числе секс по обоюдному согласию между взрослыми людьми одного пола.