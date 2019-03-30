В Афганистане разрушительное наводнение забрало жизни 35 человек

Новости мира: Наводнение в Афганистане, которое обрушилось и на Иран, унесло жизни 35 человек и отрезало доступ к отдаленным поселениям.

В Афганистане в результате наводнения погибли по меньшей мере 35 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

“В результате наводнения в Афганистане погибли по меньшей мере 35 человек, уничтожены дома и перекрыт доступ к отдаленным деревням по всей территории страны”, - говорится в сообщении.

Более 10 человек пропали без вести.

Наводнение уничтожило сотни домов, некоторые исторические места, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, мосты и автомагистрали.

За последние недели в Афганистане наблюдалось увеличение количества осадков снега и дождя по всей стране.

Как сообщалось, ливни также вызвали наводнения в соседнем Иране, где по состоянию на 29 марта погибли 44 человека.