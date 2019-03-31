КНДР призвал Мадрид провести тщательное расследование нападения на посольство

Новости мира: Северная Корея считает проникновение в северокорейское посольство в Испании "серьезным террористическим нападением" и требует расследования.

Северная Корея назвала проникновение в свое посольство в Мадриде "серьезным террористическим нападением" и призвала Испанию провести тщательное расследование. Об этом сообщает Reuters.

"Мы будем терпеливо ждать результата", - заявил представитель министерства иностранных дел КНДР в первом официальном комментарии страны по поводу инцидента.

Он подчеркнул, что проникновение в северокорейское посольство в Испании в прошлом месяце был "серьезным террористическим нападением" и призвал провести тщательное расследование.

Он также отметил, что Северная Корея внимательно следит за слухами о том, что за рейдом стоят Федеральное бюро расследований США и группа активистов, выступающая против КНДР. Однако Северная Корея не стала обвинять Вашингтон непосредственно во взломе.

"Незаконное вторжение и оккупация дипломатического представительства и акт воровства являются серьезным нарушением государственного суверенитета и грубым нарушением международного права, и такого рода акты никогда не должны допускаться во всем мире", - заявил представитель МИД КНДР.

Как сообщалось, 22 февраля в посольство Северной Кореи в Мадриде проникли посторонние. Нападавшие называли себя "членами ассоциации или движения за права человека для освобождения Северной Кореи". Основные подозреваемые - граждане Мексики, Соединенных Штатов и Южной Кореи. Адриан Хон Чан, гражданин Мексики, проживающий в США, является предположительным лидером налета. По версии суда, Чан прилетел в США 23 февраля, связался с ФБР и предложил поделиться с бюро материалами и видео из посольства.