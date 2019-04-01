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Понедельник, 01.04.2019

Вихрь пыли в Китае поднял в воздух надувные батуты: Погибли двое детей (Видео)

В уезде Юйчэн, который расположен в городском округе Шанцю китайской провинции Хэнань, пыльный вихрь обрушился на рынок и детские аттракционы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ. Воронка подняла в воздух на большую высоту два надувных батута. Погибли 2 ребенка. Еще 16 детей и 2 взрослых получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы, сообщает Stormnews со ссылкой на газету “Жэньминь Жибао”. Отметим, что подобные случаи часто завершаются травмами и даже гибелью людей. Практически каждый год в мире происходят громкие инциденты с надувными батутами, которые оказываются перевернутыми или упавшими с большой высоты.
УНН
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Китай, Непогода, Хэнань, Пылевой вихрь.
05:21 Сегодня Телеграф
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